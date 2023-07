Bosnia: ministro Esteri Konakovic incontra inviato Usa Escobar, focus su integrazione euro-atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Bosnia Erzegovina, Elmedin Konakovic, ha avuto oggi un colloquio con l’inviato Usa per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar. L’incontro è avvenuto a margine dei lavori del Dubrovnik Forum 2023 in Croazia. Secondo una nota del dicastero bosniaco, al centro della conversazione è stata l'attuale situazione politica, il percorso del Paese verso l'Ue e la cooperazione regionale. Konakovic ha sottolineato l'importanza “di una maggiore attenzione” dell'amministrazione Usa verso i Paesi dei Balcani occidentali e ha espresso la propria gratitudine agli Stati Uniti per il “continuo sostegno alle istituzioni della Bosnia Erzegovina nell'attuazione delle riforme sulla via dell'integrazione euro-atlantica”. Escobar ha ribadito il sostegno dell'amministrazione statunitense alla continuazione del processo di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali all'Ue. Gli Stati Uniti, ha detto Escobar, sono impegnati a preservare la stabilità, la sovranità e l'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina. Le “circostanze straordinarie in Bosnia Erzegovina, nella regione e in Europa" richiedono e giustificano un impegno più forte degli Stati Uniti, ha detto Escobar, nel superare gli ostacoli e accelerare le necessarie riforme nel processo di integrazione euro-atlantica.(Seb)