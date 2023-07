Milano: Delpini, preghiamo perché nessuno sia in pericolo dove abita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa è devastata è spaventosa, per questo preghiamo, perché le case non facciano mai paura, perché nessuno sia in pericolo là dove abita, preghiamo per i morti, i feriti, i soccorritori, i familiari, gli ospiti spaesati altrove e il personale”. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini durante l’Omelia pronunciata alla chiesa di San Michele e Santa Rita in piazzale Gabrio Rosa a Milano per le vittime della tragedia dell’incendio della Rsa Casa del coniuge che al coniuge dove hanno perso la vita sei persone. (Rem)