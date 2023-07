Bosnia: ministro Esteri Konakovic a colloquio con Alto rappresentante Ue Borrell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri bosniaco, Elmedin Konakovic, ha incontrato oggi l'Alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell. Secondo una nota del dicastero bosniaco, l’incontro è avvenuto a margine del Dubrovnik Forum 2023 in Croazia. Il ministro ha ringraziato Bruxelles per la decisione dello scorso 30 giugno di stanziare 303 milioni di euro per il finanziamento di otto progetti infrastrutturali chiave in Bosnia Erzegovina. Konakovic ha valutato la concessione dello status di candidato al Paese come “un passo storico” e ha ribadito che la priorità della politica estera nazionale è la piena adesione all'Unione europea.(Seb)