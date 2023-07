Strage Bologna: Bonelli (Avs), Fd’I propone Commissione d'inchiesta, schiaffo a famiglie vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la Commissione d'inchiesta sulla pandemia di Covid-19, Fratelli d'Italia propone l'ennesima Commissione d'inchiesta, questa volta per riscrivere la storia della strage alla Stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980. “Si tratta di un palese tentativo di riscrivere un pezzo della storia del nostro Paese in cui la responsabilità neofascista e di servizi deviati è stata più volte provata”. Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. “Troviamo inaccettabile che chi, essendo numericamente forte in Parlamento, pensa di poter fare tutto ciò che può servire alle proprie esigenze politiche per fare del revisionismo storico. Dovrebbero fermarsi perché quello che stanno facendo non solo è vergognoso, ma manca di rispetto verso i familiari delle vittime della strage di Bologna. Dopo questo ennesimo tentativo delle deputate e dei deputati della destra di mistificare la realtà, la presidente Meloni non dovrebbe lamentarsi se il clima intorno a lei diventa giorno dopo giorno negativo", aggiunge Bonelli. (Rin)