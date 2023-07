Caso Orlandi: Silvestri (M5s), solidarietà a fratello Pietro per pneumatici auto squarciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voglio esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza a Pietro Orlandi, oggetto di un atto intimidatorio con il quale la scorsa notte sono stati squarciati gli pneumatici della sua macchina. Così in una nota Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera. “Conosco Pietro e so che nessun vile gesto di questo tipo potrà distoglierlo dall'impegno per ottenere giustizia per Emanuela. La comunità del Movimento 5 stelle continuerà ad essere al suo fianco nella ricerca della verità", aggiunge Silvestri. (Rin)