Cultura: Rocca a Bellegra per gli 800 anni di San Francesco, figura sfidante e radicale

- Oggi è molto importante "per me essere a Bellegra per celebrare gli 800 anni del Passaggio di San Francesco". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della regione Lazio Francesco Rocca. "Francesco è una figura sfidante, radicale: abbraccia l'uomo e la Croce in una maniera così forte e misteriosa da lasciarci, a distanza di secoli, toccati profondamente. Questo è un momento difficile per la storia dell'uomo: abbiamo una guerra alle porte, crisi globali, carestie dimenticate. Ma soprattutto c'è assenza d'amore. Mi auguro che il prossimo Giubileo possa risvegliare una nuova e più pura spiritualità, anche e soprattutto attraverso la scoperta di luoghi del nostro territorio preziosi come questo. L'amore di San Francesco per la Bellezza e per la Natura possa ispirarci tutti". (Com)