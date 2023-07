Business news: batterie elettriche, cinese Svolt inizia costruzione impianto in Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore cinese di batterie Svolt ha iniziato la costruzione di una fabbrica in Thailandia, la prima nel Sud-est asiatico. Lo riporta la piattaforma di notizie "Shine", precisando che lo stabilimento sorgerà nella provincia orientale di Chonburi e dovrebbe produrre 60 mila moduli di batteria all'anno dopo il suo completamento, nel 2024. L'ingresso di Svolt nel mercato dei veicoli elettrici della Thailandia, sulla scia di simili iniziative intraprese da altre case automobilistiche cinesi come Saic e Byd, è stato attribuito dagli osservatori alle politiche di sostegno al settore previste dall'esecutivo di Bangkok, che punta a destinare il 30 per cento della produzione ai veicoli elettrici entro il 2030. Il presidente e amministratore delegato di Svolt, Yang Hongxin, ha evidenziato il ruolo "fondamentale" della Thailandia nella produzione ed esportazione di autoveicoli, anticipando l'intenzione di espandere le operazioni dell'azienda anche nel mercato del riciclaggio e dello stoccaggio di energia. (Cip)