Business news: Musk, auto Tesla a guida autonoma entro la fine del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto elettriche Tesla potrebbe arrivare a commercializzare vetture a guida completamente autonoma "verso la fine di quest'anno". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato dell'azienda, Elon Musk. "Credo che siamo vicinissimi a raggiungere la guida pienamente autonoma senza supervisione umana", ha detto il miliardario, intervenuto in videocollegamento all'apertura di una conferenza sull'intelligenza artificiale a Shanghai. "Si tratta di una stima, ma credo che raggiungeremo la guida pienamente autonoma, forse quello che definireste il livello quattro su cinque, verso la fine di quest'anno", ha detto l'ad di Tesla. Musk ha ammesso di aver formulato previsioni simili in passato, ma ha aggiunto che "stavolta siamo più vicini che mai". (Was)