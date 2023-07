Business news: vendite General Motors in Cina aumentate del 9 per cento da aprile a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica statunitense General Motors (Gm) e le sue joint venture hanno consegnato ai clienti in Cina più di 526 mila veicoli nel secondo trimestre, in aumento del nove per cento su base annua. È quanto si legge in una nota della multinazionale, che nello stesso periodo ha venduto un record di oltre 115 mila veicoli elettrici. Le vendite di Cadillac hanno superato quota 55 mila (+51 per cento annuo), mentre quelle di Chevrolet si sono attestate a oltre 48 mila automobili, con un aumento di 20 punti percentuali. General Motors prevede di lanciare sul mercato cinese 20 nuovi modelli quest'anno, un terzo dei quali saranno veicoli a nuova energia (Nev). (Cip)