Business news: calo della domanda in Cina e Usa, esportazioni Taiwan ai minimi da 14 anni a giugno

- Le esportazioni di Taiwan sono diminuite del 23,4 per cento su base annua a giugno, il peggior calo in quasi 14 anni. Lo indica il ministero delle Finanze, precisando che le spedizioni si sono attestate a 32,32 miliardi di dollari e hanno registrato il decimo declino consecutivo su base mensile. A influire sulla performance dell'economia taiwanese è stato soprattutto il crollo della domanda da Cina e Stati Uniti. Nel periodo di riferimento, le spedizioni di componenti elettroniche e di semiconduttori sono diminuite rispettivamente del 21,3 per cento e del 20,8 per cento su base annua. Il dicastero ha formulato previsioni cupe anche per il mese di luglio, periodo in cui è atteso un calo delle esportazioni compreso tra il 16 e il 19,5 per cento su base annua. Il tutto a causa della "notevole pressione" esercitata sul commercio estero dall'aumento dei tassi d'interesse globali e le generali incertezze emerse nel panorama economico. (Cip)