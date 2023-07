Business news: 209 mila nuovi posti di lavoro a giugno, disoccupazione Usa cala al 3,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato del lavoro degli Stati Uniti ha aggiunto 209 mila posti di lavoro nel mese di giugno, con il tasso di disoccupazione che è calato al 3,6 per cento. Lo indicano i dati pubblicati dal dipartimento del Lavoro, leggermente inferiori rispetto alle previsioni delle economisti e rispetto ai numeri del mese di maggio, quando l'economia Usa aveva aperto 339 mila nuovi impieghi. In crescita, soprattutto, sono apparsi il settore pubblico e quello sanitario. Gli stipendi medi orari sono cresciuti dello 0,4 per cento il mese scorso, contro l'incremento di 0,3 punti percentuali di maggio. Rispetto allo stesso mese di un anno fa, a giugno gli stipendi sono aumentati del 4,4 per cento. Il tasso di partecipazione della forza lavoro è stato del 62,6 per cento. Si tratta di indicazioni importanti per la Federal Reserve, chiamata nelle prossime settimane a decidere se tornare ad alzare i tassi d'interesse per raffreddare l'economia e riportare l'inflazione sotto controllo. (Was)