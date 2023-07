Business news: India, vendite veicoli aumentate del 9,57 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite dei veicoli in India sono aumentate a giugno del 9,57 per cento su base annua complessivamente. Il totale di unità vendute è stato di 1.863.868, contro 1.701.105 dello stesso mese del 2022. Lo ha reso noto la Federazione delle associazioni dei concessionari (Fada). I dati mensili sono positivi per tutte le categorie: due ruote (6,77 per cento), tre ruote (74,44 per cento), veicoli per passeggeri (4,79 per cento), trattori (41,04 per cento) e veicoli commerciali (0,44 per cento). I livelli sono ancora al di sotto di quelli precedenti la pandemia di Covid-19, tranne per le due ruote. I veicoli commerciali hanno registrato per la prima volta un incremento rispetto al 2019. (Inn)