Serbia: ambasciatore ucraino, non cambia nostra posizione sul non riconoscimento del Kosovo

- L'Ucraina non cambia posizione sul non riconoscimento del Kosovo e rispetta l'integrità territoriale e la sovranità della Serbia. Lo ha detto l'ambasciatore ucraino a Belgrado, Volodymyr Tolkach, ripreso dal quotidiano "Politika". Tolkach ha quindi ringraziato il presidente serbo Aleksandar Vucic per "aver richiamato, nei suoi interventi, l'attenzione sugli eventi in Ucraina, sugli aiuti umanitari ricevuti dal popolo ucraino e sulla creazione di condizioni estremamente favorevoli per gli sfollati dall'Ucraina che hanno trovato rifugio in Serbia", ha sottolineato. Secondo l'ambasciatore di Kiev, l'attuale escalation della situazione della sicurezza in Kosovo e nella regione balcanica è principalmente nell'interesse della Russia, che, ha sostenuto, "distoglie così l'attenzione dell'Europa dai crimini di guerra commessi in Ucraina". "Non è un caso che la situazione nel nord del Kosovo abbia iniziato a degenerare lo scorso anno, proprio dopo il fallimento della guerra lampo russa contro l'Ucraina", ha affermato Tolkach.(Seb)