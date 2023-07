Serbia: presidente Vucic, in Kosovo è in corso una pulizia etnica "silenziosa" contro i serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kosovo è in corso una pulizia etnica "silenziosa" dei serbi. Lo ha affermato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, nel suo discorso alla nazione, secondo quanto riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts". Vucic ha sottolineato che "l'azione di pogrom, persecuzione e pulizia etnica portata avanti dal regime di Pristina" contro la popolazione serba del Kosovo è "ben organizzata, pianificata e sostanzialmente sostenuta da alcuni ambienti della comunità internazionale". Il presidente serbo ha affermato che nei colloqui di ieri con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak, il funzionario di Bruxelles ha cercato "il più possibile una sorta di de-escalation" in Kosovo. Secondo il presidente serbo, Belgrado "ha soddisfatto" tutto ciò che le è stato chiesto e la de-escalation "non sta avvenendo perché il regime di Pristina non la vuole". Vucic ha poi sottolineato che da 11 anni partecipa a tutti i colloqui e negoziati sul Kosovo. "Oggi il nostro Paese si trova nella situazione più difficile, non per colpa nostra, non per nostra mancanza di serietà, ma a causa delle attività quotidiane del regime di Pristina, o di coloro che tacciono o guardano con favore a queste azioni e che compiono quella che definirei una pulizia etnica silenziosa, dove i serbi non hanno il diritto di vivere a meno che non abbiano prestato giuramento al regime di Albin Kurti. Fortunatamente ce ne sono pochissimi", ha sottolineato Vucic.(Seb)