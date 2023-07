Balcani: premier albanese Rama ricevuto a Pristina da presidente kosovara Osmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier dell’Albania, Edi Rama, è stato ricevuto ieri a Pristina dalla presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, nell’ambito del suo tour nei Balcani occidentali in vista del Processo di Berlino, che sarà ospitato da Tirana il prossimo 16 ottobre. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”. Le due parti hanno discusso, oltre che del Processo di Berlino, anche del vertice della Nato in programma l’11 e il 12 luglio a Vilnius, in Lituania, e dell’attuale situazione nella regione, in relazione alle recenti proteste scoppiate nel nord del Kosovo. Osmani ha confermato l’impegno di Pristina ad affrontare le sfide comuni insieme ai partner euroatlantici, ed evidenziando la volontà di organizzare nuove elezioni nei comuni del nord a maggioranza serba, “in conformità con il quadro giuridico”. In merito al Processo di Berlino, Rama ha discusso con la presidente kosovara della necessità di attuare tutti gli accordi raggiunti fino ad oggi, in particolare quelli relativi alla libertà di movimento e all’aumento dei progetti e dei fondi per i Paesi dei Balcani occidentali. L’iniziativa fu lanciata nel 2014 dall’allora cancelliera tedesca Angela Merkel, con l'obiettivo di favorire la cooperazione balcanica e sostenere le prospettive europee della regione. Durante l’incontro, Osmani e Rama hanno concordato di “proseguire la collaborazione a beneficio dei cittadini, nonché della pace e della sicurezza regionale”.(Alt)