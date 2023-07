© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Economia: l'Istat presenta il "Rapporto Annuale 2023. La situazione del Paese". Copertura e servizio d'insieme. Lancio intorno alle 13.- Milano: presentazione del Rapporto annuale sulle Medie Imprese Industriali Italiane realizzato da Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Mediobanca. Intervengono Gabriele Barbaresco, direttore Area Studi Mediobanca, e Andrea Prete, presidente Unioncamere. Copertura e servizio d'insieme. Lancio intorno alle 15.- Quirinale: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizia la visita di Stato in Paraguay, seconda e ultima tappa della missione in America Latina avviata martedì in Cile. Copertura.- Golfo: alta tensione nello Stretto di Hormuz dopo che l’Iran ha sequestrato due navi occidentali in due giorni con l’accusa di contrabbando di petrolio. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16.- Bielorussia: intervista alla leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya, in visita in questi giorni a Roma. Lancio intorno alle ore 18.00.- Balcani: il premier Edi Rama è impegnato in un tour regionale per discutere di allargamento Ue e affrontare la crisi tra Serbia e Kosovo. Copertura e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 19.00.- Uzbekistan: domenica le elezioni presidenziali, il capo dello Stato Mirziyoyev punta a un nuovo mandato di sette anni. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 14.- Repubblica Centrafricana: il gruppo Wagner in partenza dal Paese, incognite sul futuro della presenza militare russa nella regione. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 18.- Roma fa da modello alle altre città metropolitane per la sperimentazione di diversi progetti innovativi con fondi del Pnrr: nel confronto di questa settimana all'Anci i dettagli su opere e investimenti. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 19 (Rin)