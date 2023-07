Croazia-Italia: ministro degli Esteri Tajani al Forum di Dubrovnik (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier Tajani interverrà domani nella sessione di apertura del Forum assieme al primo ministro croato Andrej Plenkovic, all'Alto rappresentante Ue Josep Borrell, alla segretaria generale del Consiglio d'Europa Maria Pecinovic-Buric, e al presidente del Parlamento croato, Gordan Jandrokovic. "Ci troviamo di fronte a sfide importantissime per la sicurezza e la pace" ha commentato il ministro Tajani, "sfide che provengono da ogni quadrante e che abbiamo il dovere di affrontare congiuntamente. Penso ad esempio al Mediterraneo, area prioritaria per la politica estera italiana, dove giochiamo un ruolo di primo piano come ponte tra l'Europa e i Paesi della sponda sud. Il nostro obiettivo è contribuire alla stabilità e alla prosperità tra tutti i Paesi dell'area". A margine dei lavori, il Vicepremier Tajani incontrerà il Primo Ministro croato Andrej Plenković, l'Alto Rappresentante per la Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, il Rappresentante Speciale per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajčák, e i Ministri degli Esteri di Armenia, Ararat Mirzoyan, e Bulgaria, Mariya Gabriel. (Com)