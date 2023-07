Infrastrutture: Cattoni (Aiscat), nostre autostrade fattore di vanto italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autostrada del Brennero collega il nostro sistema economico, che è il secondo in Europa, con il primo, che è la Germania, ed è importantissima perché da lì passa la maggior parte del nostro import ed export. Questo traffico crescerà tantissimo. “Le nostre autostrade sono un fattore di vanto del sistema italiano perché il nostro sviluppo tecnologico non ha pari". Lo ha dichiarato Diego Cattoni, Amministratore delegato di Autostrada del Brennero Spa e presidente Aiscat, intervenuto al Teatro Petruzzelli di Bari in occasione della quinta edizione de "La Ripartenza, liberi di pensare". L'evento è nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. (Rin)