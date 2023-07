Giustizia: Pd, destra si fermi, scontro tra poteri indebolisce Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Dopo le fonti di palazzo Chigi, le dichiarazioni di autorevoli esponenti della destra, oggi tocca al vicepresidente del Senato, forse memore del suo passato, riaprire la guerra contro la magistratura, con parole davvero gravi. Ma Gasparri sa bene che la magistratura agisce secondo le regole della nostra Costituzione. Quello che colpisce casomai, è che questa destra continua a dimostrare una evidente allergia alle regole della vita democratica e all’equilibrio dei poteri. Purtroppo dobbiamo constatare che la destra di Giorgia Meloni è uguale a quella degli anni '90, non è cambiato nulla. Ma questo scontro, l’ennesimo, con la magistratura indebolisce la nostra Repubblica. Per questo invitiamo la presidente del Consiglio a maggior prudenza e a non incendiare il clima politico. Una nuova guerra tra poteri distruggerebbe le nostre istituzioni. Giorgia Meloni farebbe meglio a pensare a risolvere i problemi delle imprese e dei lavoratori italiani, invece di riattizzare guerre che non servono al nostro Paese". Lo affermano in una nota i capigruppo del Pd Francesco Boccia e Chiara Braga.(Com)