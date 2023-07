Milano: Bertolè, nessun ritardo in bando per manutenzione impianti, tempi fisologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono ritardi, nel dicembre del 2022, “è stata fatta una delibera per un bando per la manutenzione straordinaria degli impianti delle RSA e le offerte economiche sono arrivate a giugno, un tempo fisiologico per i bandi, quindi siamo nella fase finale, di aggiudicazione”. Lo ha detto l’assessore al welfare del Comune di Milano Lamberto Bertolè all’esterno della chiesa di San Michele e Santa Rita dove si è tenuto il rosario celebrato dall’arcivescovo, Monsignor Mario Delpini per le vittime dell’incendio alla casa per coniugi. (Rem)