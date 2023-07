Business news: semiconduttori, Cina annuncia restrizioni all'export di gallio e germanio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha annunciato controlli sulle esportazioni di gallio e germanio, due metalli ampiamente utilizzati nelle industrie ad alta densità tecnologica, dei semiconduttori e dei veicoli elettrici. Stando a una nota del ministero del Commercio, la misura risponde all'esigenza di tutelare la sicurezza nazionale, e dal primo agosto otto prodotti legati al gallio e sei al germanio non potranno essere esportati senza previa approvazione del dicastero. Le sanzioni per i trasgressori prevedono multe e denunce penali. La Cina contribuisce al 95 per cento della produzione globale di gallio grezzo, utilizzato in componenti installate nelle stazioni base per il 5G e uno dei principali fornitori di germanio, utilizzato principalmente in fibre ottiche, componenti elettroniche e pannelli solari. Benché la misura sia stata adottata dopo le restrizioni statunitensi all'esportazione di apparecchiature utilizzate nella produzione di semiconduttori, la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha dichiarato nella conferenza stampa odierna che le restrizioni "non puntano a colpire Paesi terzi". Sulla scia degli Stati Uniti, restrizioni alle esportazioni verso la Cina sono state annunciate anche dal governo dei Paesi Bassi. (Cip)