Business news: la Cina ha aperto un canale di comunicazione con le imprese private

- La Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc), il principale ente di pianificazione economica della Cina, ha tenuto un incontro con le principali aziende private della nazione per ascoltare "i loro suggerimenti e difficoltà", oltre che per discutere strategie utili a rilanciare l'economia dopo il Covid-19. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che al confronto hanno partecipato il presidente della Ndrc, Zheng Shanjie, e i rappresentanti di cinque imprese: il produttore di macchine edili Sany Group, l'azienda di elettrodomestici Aux Group, Yto Express, il colosso dell'abbigliamento Bosideng e il produttore di acqua in bottiglia Nongfu Spring. Stando a quanto riferito da Zheng durante l'incontro, la Commissione continuerà a richiedere "pareri onesti" alle aziende e ad elaborare strategie per ottimizzare l'ambiente imprenditoriale. Il settore privato contribuisce attualmente a più del 60 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) cinese e assorbe l'80 per cento della forza lavoro urbana. L'incontro è stato organizzato in vista di una riunione che il Politburo del Partito comunista cinese terrà a fine luglio. (Cip)