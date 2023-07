Business news: Bangladesh, al via sperimentazione per riscossione automatica pedaggi ponte su Padma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato avviato un programma sperimentale di riscossione automatica dei pedaggi per l’attraversamento del ponte sul fiume Padma, in Bangladesh. Il sistema si basa su una tecnologia di identificazione a radiofrequenza. Vengono riconosciuti i veicoli che sono stati registrati per la sperimentazione. Un dirigente della divisione Ponti del ministero dei Trasporti stradali ha dato il via al progetto, attivo per entrambe le direzioni di marcia. L’infrastruttura è stata inaugurata un anno fa, il 25 giugno 2022. In un anno, secondo i dati dell’Autorità del Bangladesh per i ponti, sono stati raccolti pedaggi per otto miliardi di taka, mediamente 20 milioni al giorno; 5,67 milioni i veicoli transitanti, con una media giornaliera di 15.500. Il pagamento del pedaggio è obbligatorio per tutti, comprese le forze armate, e gli incassi serviranno a restituire i prestiti contratti per la costruzione, con scadenza di 35 anni. (Inn)