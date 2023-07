Business news: Cina, Tencent chiuderà piattaforma musicale a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese del digitale Tencent ha annunciato che chiuderà la sua piattaforma di riproduzione musicale Penguin Fm il 6 settembre prossimo. È quanto si legge in una nota dell’azienda, che non spiega i motivi della decisione. Tuttavia, sembra che questa sia determinata dalla serrata competizione con le rivali Dragonfly Fm e Lizhi, che hanno più di dieci milioni di utenti attivi al mese, e soprattutto con Ximalaya, che ha una quota di mercato superiore a cento milioni di utenti. Nel primo trimestre, il fatturato e l’utile di Tencent sono aumentati rispettivamente dell’11 e del dieci per cento, trainati soprattutto dalla pubblicità e dalla vendita di videogiochi. (Cip)