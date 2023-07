Business news: Ford, vendite in crescita del 10 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2023 le vendite di auto dell’azienda statunitense Ford sono aumentate di quasi il 10 per cento su base annuale grazie, in particolare, all’aumento della domanda e al miglioramento della situazione delle catene globali di produzione e distribuzione. Lo ha reso noto oggi la stessa società. Nei tre mesi in oggetto le vendite di Ford sono salite a 531.662 rispetto alle 483.688 dell’anno precedente. Un aumento delle vendite nel mercato statunitense è stato registrato anche da marchi rivali a livello globale come la giapponese Toyota (+7,13 per cento) e la General Motors di Detroit (+19 per cento). Nel complesso negli Stati Uniti sono state vendute 1,37 milioni di nuove auto nel mese di giugno. (Was)