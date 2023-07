Business news: Samsung Electronics stima crollo utile del 96 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics ha chiuso il secondo trimestre 2023 con un crollo dell'utile operativo del 96 per cento su base annua, secondo la stima preliminare formulata dal colosso dell'elettronica coreano. Il primo produttore mondiale di chip di memoria a smartphone stima che tra aprile e giugno scorsi il suo utile sia calato da 14.100 miliardi di won a 600 miliardi di won (circa 459 milioni di dollari). Se confermato, si tratterebbe del peggior risultato operativo per Samsung dal primo trimestre del 2009. La pubblicazione della stima ha causato una flessione del titolo azionario di Samsung dell'1,4 per cento durante la seduta mattutina di contrattazioni sulla borsa di Seul. (Git)