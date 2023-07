Open Fiber: Rossetti, al lavoro per raggiungere 5 mila assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sud è centrale nella strategia di Open Fiber. La Puglia in particolare assume un ruolo centrale in questo contesto. “Siamo soddisfatti perché stiamo lavorando in modo molto importante, l'obiettivo è raggiungere le 5 mila assunzioni". Lo ha dichiarato Mario Rossetti, Amministratore delegato e direttore generale di Open Fiber, intervenuto al Teatro Petruzzelli di Bari in occasione della quinta edizione de "La Ripartenza, liberi di pensare". L'evento è nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. “Siamo presenti sul territorio in modo molto distribuito e abbiamo già iniziato i lavori nell'ambito del Pnrr per la digitalizzazione degli altri Comuni”, ha aggiunto Rossetti. (Rin)