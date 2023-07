Paesi Bassi: Rutte comunica a re Willem-Alexander la caduta del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente Mark Rutte è stato ricevuto oggi da re Willem-Alexander a Palazzo Huis ten Bosch all’Aia. Rutte ha comunicato la caduta del governo al sovrano, il quale ha fatto rientro da una vacanza in Grecia per ricevere il primo ministro. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla conversazione. Nel frattempo il ministro per l’Edilizia abitativa, Hugo de Jonge, ha scritto su Twitter che la caduta del governo è "non necessaria" e "molto deludente". Anche il ministro degli Esteri, Wopke Hoekstra, ha espresso il proprio disappunto per le dimissioni di Rutte. “Con la caduta del governo, ora non ci sono soluzioni, mentre la migrazione e altri grandi problemi ci impongono di assumerci la responsabilità di risolverli”, ha scritto il ministro su Twitter. I partiti che compongono la maggioranza di governo non sono riusciti a raggiungere un accordo sulle misure per limitare l'afflusso dei richiedenti asilo. Nella serata di ieri l'ultimo tentativo di raggiungere un consenso si è concluso senza risultati. (segue) (Beb)