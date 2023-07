Paesi Bassi: Rutte comunica a re Willem-Alexander la caduta del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Mark Rutte, leader del Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd), prima della discussione aveva minacciato di ritirarsi dalla coalizione se non fosse stata raggiunta un’intesa. Nello specifico, Vvd e Appello cristiano democratico (Cda) hanno sostenuto un cosiddetto sistema a due status, in base al quale i rifugiati possono ottenere un permesso di soggiorno permanente o temporaneo. Quest'ultimo è legato alla limitazione del ricongiungimento familiare per i rifugiati 'temporanei'. Democratici 66 (D66) e Unione cristiana (Cu) si sono sempre opposti a questa proposta. Secondo fonti del quotidiano "Nrc", il Vvd avrebbe chiesto di introdurre una quota piuttosto ristretta di minori rifugiati dalle zone di guerra a cui dovrebbe venire concessa la possibilità di riunirsi ai genitori che hanno già chiesto asilo nei Paesi Bassi. Di conseguenza, i profughi che sono già arrivati in territorio olandese non potrebbero più portare con sé partner e figli una volta raggiunta la quota di duecento persone al mese. (Beb)