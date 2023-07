Milano: Regione, incendio Rsa,i 150 ospiti al sicuro in altre residenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un grande grazie all’Ats di Milano, alle donne e agli uomini di Areu e della Protezione Civile di Milano che dal pomeriggio di ieri all’una di questa mattina, hanno coordinato e effettuato il trasferimento di 151 ospiti della “Rsa Casa per Coniugi” in strutture residenziali del territorio lombardo che si sono messe a disposizione, offrendo posti letto. Un grande sforzo che ha consentito agli anziani di tornare presto in un ambiente protetto e sereno”. Lo dichiarano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, commentando le operazioni di trasferimento degli ospiti della Rsa, di proprietà del Comune di Milano, gestita dalla Cooperativa Proges, dichiarata inagibile dopo l’incendio divampato venerdì scorso alle 3 del mattino, che purtroppo ha causato la morte di 6 ospiti. “Nove ospiti - spiega Bertolaso - si trovano ancora ricoverati in alcuni ospedali milanesi : 2 al Niguarda, 3 al Policlinico , 2 al FatebeneFratelli (già in dimissione per lunedì prossimo) 1 al San Paolo, 1 all’Humanitas. Al momento non si segnalano aggravamenti delle condizioni di salute”. (segue) (Com)