Qatar-Turchia: vice presidente e ministro delle Finanze in visita a Doha

- Il vice presidente della Turchia, Cevdet Yilmaz, e il ministro del Tesoro e delle Finanze, Mehmet Simsek, hanno intrapreso oggi una visita in Qatar, in vista del viaggio programmato del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nel Golfo. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa turca "Anadolu", domani, 9 luglio, incontreranno l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al Thani. Yilmaz e Simsek incontreranno anche le delegazioni per rafforzare le relazioni tra la Turchia e il Qatar e valutare opportunità di cooperazione economica. Erdogan dovrebbe visitare l'Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti dal 17 al 19 luglio. (Tua)