Cultura: Crea (LR), a Ferragosto leggero il libro di Veltroni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo di una nuova fatica editoriale di Walter Veltroni. Devo riconoscere di non aver mai letto alcun suo libro, ma ho deciso di rimediare durante il periodo di ferragosto. Sarà una lettura piacevole e istruttiva. Mi chiedevo solo quale fosse la Musa ispiratrice dell'ex Sindaco di Roma. In ogni caso sono convinto che, in quanto a misteri intricati, la Capitale d'Italia, soprattutto in questo ultimo periodo, gli sia fonte, oserei dire, debordante". È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lista Rocca, Luciano Crea. (Com)