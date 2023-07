Business news: stallo nei negoziati tra Ups e sindacati, si apre l’ipotesi sciopero negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stallo nei negoziati tra la società statunitense Ups e il sindacato dei Teamsters, che finora non sono riusciti a raggiungere un accordo sul nuovo contratto per i circa 340 mila iscritti attualmente impiegati presso l’azienda. Le parti hanno confermato di aver “lasciato il tavolo dei negoziati”, incolpandosi a vicenda dopo le trattative straordinarie che sono andate avanti anche durante la Festa dell’indipendenza del 4 luglio. “Intorno alle 4 del mattino, i rappresentanti di Ups hanno interrotto le trattative dopo aver presentato un’offerta inaccettabile per i lavoratori: una proposta che abbiamo respinto all’unanimità”, si legge in un comunicato del sindacato, che il mese scorso ha votato in favore di uno sciopero in mancanza di un accordo entro il 31 luglio, la data di scadenza dell’attuale contratto. “Le parti devono tornare al tavolo negoziale per raggiungere un accordo: abbiamo ancora un mese di tempo, e il sindacato ha la responsabilità di fare il possibile per raggiungerlo”, ha detto un portavoce di Ups al portale di informazione “The Hill”. (Was)