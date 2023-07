Business news: Taiwan, Tsmc non teme restrizioni Cina su export di gallio e germanio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dei semiconduttori Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) prevede che le restrizioni imposte dalla Cina all’esportazione di gallio e germanio non comprometteranno significativamente la sua produzione. L’iniziativa, definita dall’ex viceministro del Commercio cinese Wei Jianguo “solo l’inizio”, è stata adottata in risposta alle restrizioni statunitensi sull’esportazione di apparecchiature per la produzione di semiconduttori in Cina. “Non prevediamo che le restrizioni all’export di gallio e germanio da parte della Cina eserciteranno un impatto diretto sulla produzione di Tsmc”, che comunque “continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi della situazione”, fa sapere l’azienda. (Cip)