Business news: serata all'insegna dell'eccellenza Made in Italy per Alfa Romeo a Shanghai

- Si è tenuta presso il Fosun Art Center di Shanghai l'"Alfa Romeo Brand Night", evento all'insegna dell'eccellenza "Made in Italy" nel settore automotive con cui la nota casa automobilistica milanese rilancia la propria presenza in Cina. Lo rende noto in un comunicato il consolato generale d'Italia a Shanghai. Presente all'evento l'ambasciatore Massimo Ambrosetti, la console generale Tiziana D'Angelo e l'amministratore delegato di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato, oltre a numerosi ospiti e media del settore automotive e lifestyle. Dopo l'apertura lo scorso gennaio del flagship store di Shanghai, il primo in Cina ed il secondo al mondo dopo Milano, Alfa Romeo ha annunciato il suo piano decennale per la Cina, che prevede ogni anno il lancio di un nuovo modello, in vista di una maggiore e strutturata presenza del marchio nel Paese asiatico nel segmento dell'alto di gamma e del lusso. Durante l'evento l'ambasciatore Ambrosetti ha sottolineato: "Alfa Romeo rappresenta una grande storia di eccellenza per l'industria italiana: il suo iconico marchio simboleggia infatti una lunga tradizione nel campo dell'alta manifattura, dello stile, del design della competitività sportiva del nostro Paese. Oggi Alfa Romeo risponde, anche nel mercato cinese, alle sfide della globalizzazione attraverso un approccio che unisce al suo grande patrimonio di capacità produttiva una dinamica volontà di innovazione che, attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie, proietta questa realtà di eccellenza italiana verso il futuro del settore automobilistico". L'evento di Shanghai è stato anche l'occasione per lanciare in anteprima mondiale i nuovi modelli di "Giulia" e "Stelvio" innanzi ad un pubblico di appassionati "alfisti", sempre più numerosi in Cina. (Com)