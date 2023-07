Francia: la donna che ha postato il video di Nahel parla a “Bmftv”, “ho fatto il mio dovere”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha parlato per la prima volta la donna che ha postato su Twitter il video dell’uccisione del 17enne Nahel Merzouk a Nanterre, lo scorso 17 giugno. In un’intervista all’emittente “Bmftv” la donna ha chiesto di restare anonima. Il racconto parte da una collega che, rientrata al lavoro, ha detto di aver assistito a una “scena terribile” e di averla filmata. “Il video (della collega) era scioccante”, ha commentato la donna aggiungendo di “essersi sentita in imbarazzo” all’idea di andare in commissariato con quel filmato. Da qui è nata l’idea di diffonderlo attraverso Twitter, un’idea corroborata dalla prima versione circolata sull’accaduto, secondo cui il giovane stava puntando con l’auto verso l’agente di polizia. La versione è stata smentita dal filmato postato dalla donna. Fino ad ora, ricorda l’emittente, gli inquirenti non hanno ascoltato né la donna né la collega di lavoro.(Frp)