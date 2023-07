Trasporti: sindacati, 13 luglio sciopero Italo di 24 ore per rinnovo contratto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È incomprensibile, oltre che ingiusto per le lavoratrici e i lavoratori – spiegano le organizzazioni sindacali – che un'azienda che opera da più di dieci anni nel segmento dell'alta velocità producendo significativi utili per gli azionisti sia italiani che stranieri, si rifiuti ancora di applicare il contratto di settore". “Siamo convinti – concludono Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovieri e Fast Confsal – che sia sempre più necessario riconoscere condizioni di lavoro economiche e normative uniformi nel settore ferroviario, anche per fermare la concorrenza che potrebbe diventare sleale tra imprese e che impatta sul mondo del lavoro, nel rispetto di lavoratrici e lavoratori che svolgono le stesse attività e che sono i reali artefici del successo di Ntv, i quali stanno subendo un trattamento che è ormai diventato intollerabile oltre che insostenibile". (Com)