Tlc: Labriola (Tim), senza infrastrutture non ci sarà digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore delle telecomunicazioni ha perso molto negli ultimi anni e questo ha messo in crisi il sistema ed è fondamentale per la digitalizzazione. “Senza infrastrutture di telecomunicazione la digitalizzazione di questo Paese non ci sarà”. Lo ha dichiarato Pietro Labriola, Amministratore delegato e direttore generale di Tim, intervenuto al Teatro Petruzzelli di Bari in occasione della quinta edizione de "La Ripartenza, liberi di pensare". L'evento è nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. “Oggi dobbiamo recuperare della redditività per poter investire. Attraverso il Pnrr abbiamo chiesto al governo italiano di sussidiare le costruzioni nelle aree rurali", ha aggiunto Labriola. (Rin)