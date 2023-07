Sicilia: Aeronautica, donna infortunata recuperata su isola Salina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora un intervento di soccorso aereo per un equipaggio dell'82esimo Centro Search & Rescue del 15esmo Stormo di stanza a Trapani. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 8 luglio, con un elicottero HH-139B l'equipaggio militare in prontezza dall'allarme è intervenuto per prestare soccorso ad una donna di 50 anni che durante un'escursione sull'Isola di Salina si è infortunata ad una gamba. Lo riferisce un comunicato stampa dell'Aeronautica militare. L’intervento di soccorso aereo è stato richiesto dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Sicilia al Rescue Coordination Centre del Comando operazioni aerospaziali dell’Aeronautica militare, l’ente della Forza armata deputato alla gestione e al coordinamento su tutto il territorio nazionale di questo genere di interventi. L’equipaggio Sar è decollato dall’aeroporto di Trapani e si è diretto presso l’aeroporto di Palermo – Boccadifalco dove ha imbarcato a bordo dell’HH-139B due tecnici, tra cui un medico, del Cnsas della Sicilia per effettuare congiuntamente il recupero della donna infortunata. (segue) (Com)