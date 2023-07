Milano: Bertolè, con nuovo modello, manutenzione impianti a gestori rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il nuovo modello per la gestione delle Rsa i gestori potranno contare su tempi più lunghi per quanto riguarda le assegnazioni, ma avranno l’onere della manutenzione straordinaria degli impianti. Lo ha detto l’assessore al welfare del comune di Milano Lamberto Bertolè al termine della cerimonia religiosa che si è tenuta alla chiesa di San Michele e Santa Rita in piazzale Gabrio Rosa per le vittime dell’incendio alla Rsa Casa per coniugi. “Nell'ottica di riuscire a essere più rapidi nell'effettuare manutenzioni straordinarie, sul tema Rsa, a giugno 2022 avevamo ipotizzato un modello nuovo che stiamo concretizzando, siamo nella fase conclusiva con un assegnazione di tempi più lunghi ai gestori, ma dando loro gli oneri di manutenzione straordinaria”. (Rem)