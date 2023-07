© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ricevuto in consegna dalla Turchia 5 comandanti del battaglione Azov. Questi erano stati rilasciati dai russi lo scorso settembre ed erano detenuti in Turchia sulla base di un accordo per uno scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. "Stiamo riportando a casa i nostri eroi”, ha scritto Zelensky su Telegram.(Kiu)