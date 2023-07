Covid: Conte, non ho paura di Commissione d’inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni i Fratelli d’Italia e i loro sodali anche renziani, per lavarsi la coscienza, stanno martellando i social e gli organi di stampa con una filastrocca ripetuta a memoria: Conte ha paura della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. "In realtà, se c’è qualcuno che ha paura di una Commissione che conduca un’indagine seria e approfondita sul Covid sono loro". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Sì, proprio loro. E lo sapete di cosa hanno paura? Di una Commissione Covid che si occupi anche di come le Regioni - quasi tutte in mano al centrodestra - hanno gestito la pandemia e la sanità territoriale, dagli ambulatori, agli ospedali, alle Rsa. Sapete di cos’altro hanno paura? Di una Commissione che indaghi sulle cause che hanno portato allo sfascio della sanità pubblica, con il risultato che in quel drammatico 2020 ci siamo ritrovati in ginocchio dopo anni di tagli e mancati investimenti - da parte dei governi precedenti - su ospedali, posti-letto, terapie intensive, personale sanitario. La prova di questa loro paura? Nel fatto che - spiega Conte - hanno approvato un perimetro di indagine che tiene rigorosamente fuori la gestione pandemica regionale e tutte le cause delle carenze del servizio sanitario nazionale accumulate negli anni. La prova che noi non abbiamo nessuna paura? Nel fatto che abbiamo subito chiarito alle forze di maggioranza e ai renziani: inseriamo nel perimetro di indagine della Commissione anche le filiere di comando regionali e territoriali, specifichiamo che l’indagine possa estendersi anche alle reali cause che hanno portato a questo sfascio sanitario e anche noi, del M5s, voteremo la legge istitutiva di questa Commissione". (segue) (Rin)