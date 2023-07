Covid: Conte, non ho paura di Commissione d’inchiesta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza mai far sentire la voce degli italiani. Mi preoccupa un presidente del Consiglio che non ha il coraggio di far dimettere dal governo i suoi amici di partito Santanchè e Delmastro, perché tiene più alla sua cricca che alla 'Patria' di cui tanto si riempie la bocca. Mi preoccupa un presidente del Consiglio che, nascondendosi dietro lo schermo delle ‘fonti Chigi’, conduce un gravissimo attacco ai magistrati che svolgono il proprio dovere, accusandoli di avere addirittura aperto la campagna elettorale per le elezioni europee. Mi preoccupa un presidente del Consiglio che rinvia di mese in mese le decisioni per non prenderle, come sul Mes. Che, dovendo decidere se rinnovare l’accordo coi cinesi, non mette al centro l’interesse nazionale, ma ha solo in testa di non scontentare gli amici americani. Mi preoccupa un presidente del Consiglio che non ha il coraggio di prendere i soldi da multinazionali che collezionano - grazie alla crisi - ingenti extraprofitti per redistribuirli alle famiglie alle prese con caro-vita, caro-mutui e caro-affitti. Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia e sodali vari, vi invito - conclude Conte - a rileggere Shakespeare: vana è questa vostra corsa se la vigliaccheria vi insegue e la prodezza fugge”. (Rin)