Rieti: Trancassini (Fd'I), città centrale nelle celebrazioni ottavo centenario morte San francesco

- Oggi, insieme all’assessore ai Lavori pubblici, alle politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio Manuela Rinaldi, "ho incontrato il professor Gianfranco Formichetti, la dottoressa Emanuela Varano e Monsignor Antonino Treppiedi della Curia suburbicaria Sabina Poggio Mirteto, membri del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito nel Lazio, Paolo Trancassini. "Tali celebrazioni rappresentano un’occasione così importante per mettere in risalto la centralità di Rieti e della sua provincia nella vita di Francesco che abbiamo l’obbligo di mettere in campo le migliori strategie e il massimo sforzo per valorizzare il nostro patrimonio storico, artistico e culturale. San Francesco, infatti, ha un legame fortissimo con il territorio reatino dove ha vissuto lasciando un’eredità storica e religiosa molto importante”.(Com)