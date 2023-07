Milano: Delpini, tragedia insulto a capacità organizzative, a ottimismo di facciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un vescovo può portare soltanto la preghiera per i morti, i famigliari e tutti coloro che sono Coinvolti in questa tragedia. Non penso ci sia molto altro da dire. Io penso che la cosa sia sconcertante, io rimango senza parole”. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, al suo arrivo alla chiesta di San Michele e Santa Rita in piazza Gabrio Rosa a Milano durante la preghiera per le vittime dell’incendio della RSA Casa per coniugi. “Serve il conforto per i famigliari - ha proseguito - serve il conforto per tutti coloro che si sono prodigati per mettere in salvo chi poteva essere salvato, serve il ringraziamento e l’incoraggiamento ai vigili del fuoco. Una tragedia così profonda che ferisce i famigliari prima di tutto, fa soffrire gli ospiti della casa e preoccupa tutti noi sulle condizioni di sicurezza”. “Certamente l’evidenza di persone anziane, persone fragili questa tragedia la mette sotto gli occhi di tutti. Chi conosce Milano sa quanta fragilità, quanta povertà ma anche quante risorse ci sono per migliorare le condizioni dei più fragili. La tragedia è sempre un insulto alle capacità organizzative, all’ottimismo di facciata”. “Una tragedia come questa richiama l’attenzione dei distratti ma le persone che vivono in città sanno che c’è questa fragilità e molto se ne fanno carico. Penso che anche le istituzioni debbano interessarsi di questo”, ha concluso. (Rem)