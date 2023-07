Infrastrutture: Simiani (Pd), Rixi conferma taglio risorse interporto Livorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'interporto di Livorno finanziato dal governo Draghi e "definanziato da quello Meloni comprendo l'imbarazzo del senatore della Lega Manfredi Potenti. Capisco il suo disagio e della Lega per le dichiarazione del viceministro Rixi: conferma di aver tolto 300 milioni di euro per la Toscana ma per lui si tratta solo di una operazione contabile". Lo dichiara Marco Simiani, capogruppodel Partito democratico in commissione Ambiente di Montecitorio sulla decisione del Mit di annullare i finanziamenti disposti nel 2022 per le opere relative all'Interporto di Livorno. "Le chiacchiere stanno a zero: il ministro Salvini ha ufficialmente sottratto risorse già assegnate, se poi verranno reintegrate in Legge di Bilancio sarà solamente un risarcimento dovuto e niente più. Comunque aspettiamo la risposta alla mia interrogazione", ha aggiunto. (Rin)