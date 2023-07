Lazio: da Regione due milioni a eventi estivi dei Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, presieduta dal vicepresidente Roberta Angelilli, ha approvato un finanziamento pari a 2 milioni di euro in favore dei Comuni del Lazio e dei Municipi del Comune di Roma per le iniziative culturali, sociali e turistiche. "Le manifestazioni dei Comuni si dovranno svolgere tra luglio e settembre, sostenendo così le amministrazioni locali per la promozione del territorio durante il periodo estivo". é quanto si legge in una nota della Regione Lazio. I contributi verranno assegnati mediante la pubblicazione di un avviso pubblico bandito dalla società in house Laziocrea. Un milione e mezzo di euro saranno destinati agli eventi legati alla cultura, al sociale e al turismo, 500mila euro alle attività volte a promuovere l’immagine della Regione Lazio. Le risorse non potranno superare l’80 per cento del contributo complessivo di ogni iniziativa e, comunque, il limite massimo è fissato a 20mila euro.(Com)