Sociale: Rocca (Fd'I), con piano Rom si preannuncia un altro fallimento a spese dei romani

- In merito al nuovo piano Rom predisposto dalla giunta Guartieri "avremmo preferito un confronto che abbiamo sempre richiesto su questo tema, ma evidentemente la maggioranza è convinta di aver trovato la soluzione al problema". È quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "Si parla di inclusione sociale, di politiche abitative, di inserimenti lavoratovi e di regolarizzazione dei documenti. Il piano non solo continua a basarsi su numeri falsati ma riguarda solo i villaggi della solidarietà, i quali dovrebbe essere chiusi visto che sono stati dichiarati inagibili dal Simu, ma in Campidoglio continuano a far finta di nulla e poi non considerando i tantissimi insediamenti, appare ancora più evidente che il problema non verrà risolto. Dai dati forniti - spiega Rocca - emerge che oltre il 20 per cento dei Rom residenti nei campi non ha un documento, allora è lecito chiedersi come abbiano fatto fino ad oggi a beneficiare dei servizi di Roma Capitale, poi ci sono tutti quei Rom comunitari ed extracomunitari che avrebbero titolo per stare in Italia. Se Gualtieri pensa che il problema possa essere risolto con un accordo tra Roma Capitale e i residenti nei campi si illude di brutto, ma la cosa più triste è che questo fallimento si compirà a spese dei romani visto che ancora una volta milioni di euro saranno spesi per non risolvere il problema". (Com)