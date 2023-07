Iran-Algeria: ministro Esteri Teheran, relazioni con Algeri sulla buona via (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano internazionale, il ministro degli Esteri dell'Iran ha dichiarato: “Oggi abbiamo avuto una discussione sulle questioni regionali. L'Algeria non ha permesso al regime sionista - Israele - di ottenere lo status di osservatore nell'Unione africana. Questo Paese ha sempre sostenuto la Palestina e ha svolto un ruolo importante nel ritorno della Siria nella Lega araba”. Da parte sua, il ministro degli Esteri algerino, Ahmad Attaf, ha espresso soddisfazione per l'incontro con Amir Abdollahian. "Abbiamo sfruttato questa opportunità per discutere i rapidi sviluppi regionali e internazionali, e sono davvero felice che i risultati dei colloqui di oggi siano stati positivi", ha affermato. “Questi risultati possono dare più vitalità alle relazioni bilaterali. Le relazioni tra i due Paesi sono privilegiate e hanno la capacità di un ulteriore sviluppo in campo economico”. Il ministro degli Esteri algerino ha anche accolto con favore il disgelo tra Iran e Arabia Saudita. "Siamo felici delle relazioni positive tra i Paesi arabi e l'Iran e dello storico accordo tra Iran e Arabia Saudita con la mediazione della Cina, e speriamo che questa questione contribuisca a rafforzare la convergenza per affrontare le sfide che devono affrontare i Paesi della regione", ha concluso. (Res)