Milano: Proges, la notte dell'incendio in servizio otto persone, rispettate soglie previste da Regione

- Tutta la struttura di Proges è attualmente impegnata nella gestione dell'emergenza e al fianco delle famiglie. La quasi totalità degli ospiti è stata trasferita in strutture alternative individuate dalle autorità competenti nel corso della serata di ieri. Rimangono attualmente ricoverate otto persone in condizioni stabili. In merito alla presenza del personale all'interno della struttura "Casa dei Coniugi" durante la notte del 7 luglio, Proges Società Cooperativa Sociale precisa che le persone in turno ammontavano a un totale di cinque Operatori Socio Sanitari, un infermiere, un custode. Le presenze all'interno di tutte le strutture di Proges rispettano le soglie di minutaggio previste dalla Regione Lombardia e dai contratti che regolano la gestione delle strutture. Riguardo alle misure straordinariamente adottate da Proges nel tempo necessario al ripristino dell'impianto antifumo da parte della Proprietà della struttura, la Società conferma inoltre la presenza ulteriore di un addetto specializzato antincendio durante la notte del 7 luglio, di aver somministrato agli Operatori socio sanitari corsi antincendio straordinari per garantire la presenza di persone formate in ogni turno e conferma la presenza di dotazioni antincendio a norma. (Com)